Homem pode se dar muito mal pelo que fez para conseguir ler o WhatsApp da ex-namorada

Um vendedor, morador da cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, resolveu apelar para a entrada no mundo do crime por um objetivo inusitado.

Revoltado em não aceitar o fim de um relacionamento e motivado por ciúmes, Igor da Cunha Silva resolveu encomendar um assalto com o único objetivo de conseguir o celular da ex-namorada.

A intenção era ter o aparelho em mãos para revirar galeria de fotos, aplicativos de conversas, grupos de mensagens e conferir se ela estava com algum novo amor ou de papo com alguém para saírem juntos.

Para realizar tal delito, ele chamou um amigo para ser parceiro na ação e subtrair o item, identificado pela polícia como Pedro Lucas Nascimento, segundo informações do site O SãoGonçalo.

Ao se encontrarem em uma passarela próxima à Avenida Washington Luís, próximo à Reduc, em Duque de Caxias, ele combinou com o ajudante de pegar o aparelho assim que ela estivesse pelo local.

Após a ex-namorada de Igor caminhar próximo à passarela, Pedro se aproxima, leva o smartphone da vítima e sai correndo em disparada.

O que os bandidos não esperavam é que haviam câmeras de segurança próximas ao local registrando o ocorrido.

De acordo com as gravações, os rapazes chegaram a rir da situação após eles checarem que conseguiram obter o celular da ex de Igor.

A polícia percebe a ação suspeita, aborda a dupla e, pouco depois, ambos foram parar na delegacia, onde lá confessaram toda a trama ao delegado responsável.

De acordo com o delegado titular da 60º DP, de Campos Elíseos, Flávio Ferreira Rodrigues, “em 21 anos de polícia nunca tinha visto nada parecido. Como a motivação do crime foi ciúme, já que o ex-namorado queria obter o aparelho com o objetivo de vasculhar mensagens e possíveis relacionamentos da mulher, o crime foi enquadrado na Lei Maria da Penha”.

Sem ter o nome e nem a identidade revelada, a ex-namorada do criminoso ficou chocada ao descobrir quem era o autor do plano de roubar o celular e o principal motivo que o levou a isso.