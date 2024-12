Caixa emite comunicado para beneficiários do Bolsa Família com CPF final 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0

Haverá mudanças no calendário para os beneficiários neste mês

Gabriella Pinheiro - 13 de dezembro de 2024

(Foto: MDAS / Divulgação / Agência Brasil)

A Caixa Econômica Federal (CEF) emitiu um importante comunicado para os beneficiários do Bolsa Família com CPF final 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Isso porque pelo menos 20,81 milhões de famílias brasileiras terão acesso ao pagamento deste mês, mas haverá mudanças no calendário.

Quem estava habituado a receber terá uma surpresa ao longo do mês de dezembro. Saiba mais sobre o assunto lendo a matéria até o final!

Caixa emite comunicado para beneficiários do Bolsa Família com CPF final 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0

Durante o mês de dezembro, a Caixa antecipou o cronograma de pagamentos do Bolsa Família devido às festas de fim de ano. O objetivo é que antes do Natal e do Ano Novo, todos já estejam com o benefício em mãos.

Nesse mês, a média liberada é de R$ 678,36. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), a expectativa é que 54,37 milhões sejam beneficiadas pelo Bolsa Família pela transferência de renda.

Veja o calendário com as datas:

Número final do NIS Data de pagamento

1 10 de dezembro

2 11 de dezembro

3 12 de dezembro

4 13 de dezembro

5 16 de dezembro

6 17 de dezembro

7 18 de dezembro

8 19 de dezembro

9 20 de dezembro

0 23 de dezembro

