Senac lança cursos gratuitos para ajudar quem está procurando emprego em Anápolis

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial em Anápolis (Senac Anápolis) anunciou que está com vagas abertas para diversos cursos gratuitos para os moradores do município.

As oportunidades são para pessoas com idade a partir de 16 anos e com ensino fundamental incompleto. Não serão cobradas taxas para inscrição nas disciplinas.

Dentre as vagas ofertadas, algumas estarão dentro do âmbito do projeto social “As Marias”, voltado para a preparação de mulheres em situação de vulnerabilidade social para o mercado de trabalho.

As matrículas já estão abertas e devem ser feitas na sede do Senac Anápolis, localizada na Rua Senador José Lourenço Dias, nº678, no Setor Central.

As inscrições irão durar enquanto ainda houver vagas ociosas ou até o primeiro dia de aula dos cursos. Para fazer o registro, o candidato deverá portar documento de identificação, CPF e comprovante de endereço.

Para mais informações, o Senac Anápolis disponibilizou o número de WhatsApp (62) 3902-1300. Dúvidas também podem ser respondidas na sede do órgão.

Confira a seguir os cursos gratuitos oferecidos:

Técnicas de Recepção e Secretariado – 60h (As Marias)

Requisitos: Mínimo 18 anos e Ensino médio

Período de realização do curso: 27 de setembro a 10 de novembro

Dias: 2ª, 4 ª e 6ª (09h às 12h)

Apresentação Pessoal e Qualidade no Atendimento – 20h (As Marias)

Requisitos: Mínimo 16 anos e Ensino médio

Período de realização do curso: 27 de setembro a 05 de outubro

Dias: 4ª, 5ª e 6ª (08h às 12h)

Custos e Formação de Preços – 20h (As Marias)

Requisitos: Mínimo 16 anos e ensino fundamental completo

Período de realização do curso: 26 de setembro a 10 de outubro

Dias: 3ª e 4ª (13h30 às 17h30)

Assistente Administrativo em Comércio e Serviços – 20h (As Marias)

Requisitos: Mínimo 16 anos e ensino fundamental incompleto

Período de realização do curso: 02 de outubro a 16 de outubro

Dias: 3ª e 4ª (13h30 às 17h30)

Cuidador de Idoso – 160h (Público Geral)

Requisitos: Mínimo 18 anos e ensino fundamental completo

Período de realização do curso: 26 de setembro a 13 de dezembro

Dias: 2ª a 6ª (13h às 18h)

Instalador e Reparador de Redes de Computadores – 200h (Público Geral)

Requisitos: Mínimo 15 anos e ensino fundamental completo

Período de realização do curso: 25 de setembro a 22 de dezembro

Dias: 2ª a 6ª (14h às 17h)

Assistente Administrativo – 160h (Público Geral)

Requisitos: Mínimo 15 anos e ensino fundamental incompleto

Período de realização do curso: 13 de setembro a 09 de novembro

Dias: 2ª a 6ª (8h às 12h)