Se você tinha planos para o dia 23 de setembro é melhor repensar e reprogramar sua agenda, por que, de acordo com vídeos na internet (e dependendo do seu gosto), a data marca o fim do mundo!

Mas calma lá, esse “fim do mundo” tá agendado já tem alguns anos e ele nunca aconteceu de fato (rsrs).

Essa profecia apocalíptica está relacionada a uma porção de teorias de conspirações, que, juntas, mexem com a cabeça de muita gente.

Originalmente, o fim do mundo era para ter acontecido em 2012, quem lembra? No ano em questão, um planeta errante iria colidir com a Terra e, como em um passe de mágica, tudo viraria poeira cósmica.

Acontece que o teimoso do universo não topou esse tal evento, e isso só fez alguns lunáticos criarem mais ideias sem lé com cré para justificar o fim do mundo. Aqui entra o dia 23 de setembro.

Teoria sobre o que pode acontecer no dia 23 de setembro é impressionante

A primeira conspiração relacionada a data é que, de acordo com alguns religiosos, no livro do Apocalipse, a tal data mística marca um alinhamento de vários planetas, do Sol, da Lua e das constelações de Virgem e Leão.

Esse evento astrológico, segundo a fé cristã, é o momento em que os fiéis vão deixar a Terra para se juntar a Jesus no paraíso.

E como se não bastasse essa ameaça, ainda há outra. Dessa vez, o mesmo terror que nos assombrou 11 atrás, volta à tona.

A questão é que dessa vez está agendado para a Terra colidir com um planeta interestelar chamado Nibiru, no dia 23 de setembro.

Vale destacar que nem a NASA, nem ninguém, viu um planeta a mais dando sopa em nossa via láctea, a ponto de possivelmente chegar até aqui.

Essas previsões acabaram sendo um prato cheio para os entediados na internet, que chegaram à conclusão de que o 23/09 não é em vão.

Há uma gama de evidências (ou coincidências) dos números dois, três e nove em filmes e séries de ficção científica.

Isso só fez alguns internautas borrarem as calças e acreditarem mais ainda na destruição programada.

Em um vídeo no Instagram, publicado por Jonata Ribas, os usuários deixaram seus comentários a respeito do assunto.

“Já fazem uns 6 anos que essa teoria começou e nunca aconteceu nada em todos os dias 23 de setembro”, comentou um homem.

“23 é no sábado, não podiam jogar para segunda?”, brincou uma mulher

“Uma boa teoria, mas pode ser uma mega coincidência fabricada”, afirmou outra mulher.

Assista:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jonata Ribas (@jonataribas)

Explicação

Segundo estudiosos, não há uma explicação direta para essas profecias mirabolantes mexeram tanto com as pessoas.

A justificativa mais provável, além do tédio, é que, psicologicamente, as pessoas são atraídas por essas teorias quando estão em busca de padrões por trás de grandes eventos.

Acontece que nossa mente está sempre procurando regularidades, assim, quando algo “foge” disso, exageramos, achando que há sentido e significado em algo, quando não há.

Por milênios falamos em fim do mundo e erramos em todas as datas. É bem provável que nos vemos no dia 24 de setembro e tudo seguirá normal.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!