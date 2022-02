Desde quando se tem noção da existência humana, sabe-se que sempre houve mitos e crenças, não é mesmo? Onde queremos chegar é que, o que se acreditava na época dos nossos antigos antecedentes, não acredita-se mais. Logo, a ciência vem para desmistificar muita coisa e transformar o caminho humano. Por isso, hoje vamos citar algumas profecias surreais, sem lá nem cré, que a humanidade já acreditou. Veja:

6 profecias totalmente surreais que humanidade já acreditou:

1. Cometa Halley

Você conhece o cometa Halley? Basicamente, esse é o cometa que mais passa próximo da Terra e sua vinda acontece a cada 75 anos. O problema é que, em 1910, a galera não tinha muita noção nem conhecimento sobre o objeto voador do espaço sideral. Por isso, naquele ano, espalhou-se uma crença de que o Cometa Halley atingiria a Terra causando uma completa dizimação do planeta. Tem lógica?

2. A Peste Negra

Com certeza, você deve entender um pouco sobre a pandemia que ocorreu durante a Idade Média, que matou 20 milhões de pessoas, né? Pois bem, a Peste Negra chegou na Europa por volta do ano 1300 e, como não sabia-se nada sobre a doença, inúmeras crenças macabras eram transmitidas junto com o vírus da doença. Assim, uma delas foi quando marinheiros começaram a descarregar 12 navios, na costa da Sicília, e se depararam com uma enorme tripulação de mortos com manchas escuras pelo corpo. Logo, a cena assustadora era por conta da disseminação desenfreada da doença. Todavia, aqueles marinheiros acreditavam ser uma coisa de outro mundo e acabam abandonando os navios.

3. Os primeiros computadores

Se você for da década de 90, vai se lembrar dessa profecia. Isso porque naquela época começaram a surgir os primeiros computadores. Porém, os cientistas esqueceram de atualizar as máquinas para programarem o calendário para o ano de 2000 que se iniciava. Assim, computadores pelo mundo todo estavam programados a registrarem 1900. Agora você já imagina o caos, né? Em suma, milhares de pessoas ficaram apavoradas com aquela tecnologia ainda mística e com a data com 1000 anos de atraso Ainda bem, que conseguiram solucionar o problema!

4. O segundo dilúvio

Em seguida, o próximo terror que disseminou entre as pessoas foi da ocorrência de um possível segundo dilúvio igual ao que aconteceu na passagem bíblica — destruindo a vida no planeta. No geral, tudo começou em 1524 quando um respeitado matemático alemão disse que um alinhamento dos planetas sob o signo de Peixes, um signo da água, causaria uma inundação e a Terra seria coberta de água.

5. Portão do céu

Essa é mais uma profecia relacionada aos cometas. Desta vez, temos uma seita religiosa chamada Portão do Céu em que o líder da igreja profetizou que o cometa Hale-Bopp possuía uma longa cauda que levaria seus seguidores para o espaço. Inclusive, o líder sabia exatamente como tudo iria ocorrer. Bom, no final das contas, a NASA e outros astrônomos precisaram declarar que tudo não passava de uma grande crença. O problema é que, em 1997, foram encontrados os corpos de todos os fiéis da seita. Isso porque eles acreditavam que tirando a própria vida conseguiriam acesso à nave espacial na cauda do cometa.

6. Sexto Júlio Africano

Por fim, temos o teólogo romando Sexto Júlio Africano que em 500 d.C. declarou que seria o fim do mundo. Mas por que? Basicamente, ele afirmava que após 6.000 anos que a criação tinha passado e o final dos tempos viria sobre a Terra. Assim, é como se 5.331 anos tivessem se passado entre a criação e a ressurreição de Jesus Cristo. Ok, mas qual o problema com essa data? No geral, na época, isso faria de 500 d.C o tempo da Segunda Vinda e o final do mundo — algo que não ocorreu (como podemos ver).

