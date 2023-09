Criar filhos hoje em dia é uma jornada desafiadora, porém muitos pais se orgulham quando seus pequenos crescem sem causar grandes problemas em casa, seja na infância ou mesmo na adolescência.

Essa aparente tranquilidade pode esconder desafios ocultos que os filhos que nunca deram trabalho podem enfrentar quando se tornam adultos.

Embora possam ter evitado ou não vivenciado tantos problemas durante a infância, esses indivíduos podem se deparar com uma série de desafios únicos à medida que adentram o universo dessa nova etapa mais responsável de vida.

6 problemas que os filhos que nunca deram trabalho passam a ter quando adultos:

1. Falta de resiliência emocional

A ausência de experiências desafiadoras na infância pode resultar em uma falta de resiliência emocional, tornando difícil lidar com as adversidades da vida de “gente crescida.”

Em algumas fases da infância e adolescência o ser humano vive conflitos e situações que exigem a prática da resiliência emocional.

E é nessa hora que isso pode afetar bastante quando alguém que não teve isso chegou na fase adulta.

2. Dificuldade em lidar com o fracasso

Os filhos que nunca enfrentaram grandes desafios podem ter dificuldade em lidar com o fracasso e a rejeição, pois não desenvolveram habilidades para superar obstáculos.

O mundo adulto é sempre um grande sobe e desce de emoções e, principalmente, situações complicadas de lidar que vão exigir bastante da resiliência humana em saber trabalhar com erros e acertos.

3. Dependência dos pais

A proteção excessiva na infância pode levar à dependência dos pais na vida adulta, tornando-os incapazes de tomar decisões importantes por conta própria.

Ao chegar nessa nova fase, se desprender do que viveu em casa é importante para conseguir sobreviver ao universo complicado e que pega bastante pesado com as pessoas que é o nosso famoso mercado de trabalho.

4. Falta de habilidades de resolução de conflitos

A falta de conflitos na infância pode resultar em uma incapacidade de lidar eficazmente com desentendimentos e conflitos interpessoais na vida adulta.

Por não ter passado por grandes problemas, a pessoa que nunca gerou conflitos em casa pode ter dificuldade nesse aspecto.

5. Autoestima frágil

A ausência de desafios e conquistas pessoais pode prejudicar a autoestima e a autoconfiança dos filhos que nunca deram trabalho.

Depois que se sai da fase adolescente, entra na fase adulta com diversos desafios que vão testar o emocional, principalmente nos quesitos relacionamentos, trabalho, estudos e outros campos de vida.

6. Pressão para atender às expectativas dos pais

Os filhos que nunca deram trabalho podem sentir uma pressão intensa para atender às expectativas elevadas dos pais, o que pode levar a uma sensação constante de insatisfação.

E não só de seus progenitores, como também no trabalho, na faculdade e em qualquer ambiente em que ela tenha algum tipo de responsabilidade ou tomar certas decisões.

O mundo e a vida sempre irão cobrar mais da gente e exercer diversos tipos de pressões sociais, financeiras, emocionais e de cunho trabalhista.

