Adolescente de 16 anos luta para viver após dar a luz e ser internada no HEANA

Uma adolescente, de 16 anos, está internada em estado gravíssimo no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA). O quadro clínico foi confirmado pela própria unidade, na tarde deste sábado (16).

Conforme apurado pelo Portal 6, a vítima deu à luz no final de agosto, mas precisou ser hospitalizada poucos dias após o nascimento da criança, em decorrência de uma suposta infecção.

Os detalhes do que pode ter acontecido com a menor para resultar na situação tão crítica ainda são uma incógnita.

Histórico difícil

A adolescente é a mesma garota que, em agosto de 2022, denunciou o próprio irmão por estupro e o pai por assédio, quando tinha apenas 14 anos.

Conforme relato prestado à Polícia Civil (PC) na ocasião, ela teria sido violentada pelo jovem, de 20 anos, após ter sido convidada para dormir na casa dele.

O irmão confirmou que teve relações sexuais com a vítima, mas alegou ter sido com consentimento dela.

Já o pai, de 43 anos, teria pedido para que ela enviasse fotos de calcinha, por meio do WhatsApp. Nas conversas, ele justifica o pedido dizendo: “Estou com muito tesão, meu amor”.

O homem confirmou ter enviado as mensagens. No entanto, nenhum dos dois teria ficado preso, por insuficiência de provas.

O histórico de violência, porém, não termina por aí. Há pouco mais de um mês, policiais receberam a denúncia de que a garota estaria apanhando do companheiro, um jovem de 18 anos, e que seria o pai do filho dela, no meio da rua.

Logo os militares chegaram no local, mas não encontraram o suspeito. Uma varredura nas imediações também chegou a ser realizada, mas o rapaz havia desaparecido.