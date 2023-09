Mãe que ficou internada após o parto sai do hospital e fica surpresa com o nome que o marido colocou no filho

Uma história curiosa deu o que falar na gringa após uma mãe relatar que a sogra obrigou o marido a trocar o nome do filho do casal, enquanto ela se recuperava da cesariana.

Para piorar a situação, a mãe só descobriu a mudança dois meses depois, quando foi procurar pelo cartão do Seguro Social e a certidão de nascimento para guardá-los.

Segundo o tabloide britânico Daily Mail, o marido registrou o nome do meio do filho como “Finlay”, em vez de “Finley”.

Ao site, a mulher explicou que ao longo dos dois meses, a família não havia comentado com ela a respeito da alteração.

No entanto, quando ela descobriu, ficou furiosa, e o marido disse ter se arrependido no mesmo instante do registro, por isso ficou com medo de contar.

“O que deixa a situação mais complicada é que, aparentemente, a mãe dele o levou a fazer isso enquanto eu estava dormindo após minha cesariana de emergência. Como ela mora a alguns estados de distância, ela fez tudo isso por telefone. Inclusive, ela tentou convencê-lo a dar ao nosso filho um primeiro nome que eu odiava muito, dizendo que eu iria ‘ficar brava, mas superaria’”, disse a mulher ao tabloide.

Segundo a sogra, “Finlay” é mais masculino do que “Finley”.

Imergida por incertezas, a mulher enviou sua história e pediu conselhos ao escritor e podcaster best-seller do New York Times, Carvell Wallace, por meio da coluna de conselhos para pais do site americano Slate.

O profissional orientou que a mulher conversasse com o seu marido, inicialmente, e esclarecesse sobre essa atitude. Afinal, mudar propositalmente o nome do filho pelas costas pode ser passível de uma separação.

Enquanto em relação a sogra, Wallace aconselhou a mãe a não falar com ela, deixar o assunto de lado e ignorá-la.

O escritor ainda destacou que a mulher precisaria ser honesta consigo mesma em relação ao que sente e qual melhor decisão tomar.