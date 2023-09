Mãe toma atitude corajosa para cuidar da filha e recebe questionamento: “é saudável?”

Uma mãe decidiu tomar uma atitude bem radical e corajosa para proteger a integridade e saúde mental da filha, mas a situação deixou alguns internautas curiosos.

Kasey Edwards é australiana e, juntamente do esposo, cria a pequena, de oito anos. Quando a garotinha nasceu, o casal chegou em um consenso de que, para fugir das métricas absurdas de abuso infantil, a menina não teria contato próximo com nenhum homem.

“Oito anos atrás, quando minha primeira filha nasceu, meu marido e eu tivemos uma conversa séria. Para evitar a horrível estatística de risco de abuso infantil cometido por homens, ela não ficará sozinha com nenhum”, disse à mídia local.

Depois disso, nem o pai, avôs, tios ou qualquer outro homem pode permanecer sozinho em um ambiente com a garotinha.

“Eu não quero pensar que alguém da minha família ou do meu círculo de amigos pode ser um potencial perigo para meu bebê”, pontuou a mãe. “Então nós colocamos essa regra geral, estamos seguros”, continuou.

Apesar do excesso de zelo, a criança começou a frequentar a escola, onde estaria na presença de professores e outros colegas do sexo masculino. Foi quando a Kasey entendeu que não poderia controlar tudo. No entanto, afirma se sentir bem com a atual realidade.

“Minha filha tem um professor homem amável e ela adora ele e nós também. A escolinha é muito bem gerida, tem boa estrutura, então nós não nos preocupamos em pensar sobre a segurança dela nessa situação”, finalizou.

Na internet, alguns usuários questionaram se isso seria bom para a menina. “É saudável proteger ela de todo tipo de contato? Evidentemente, enquanto pequena foi bom, mas é preciso ensinar a ela como se defender”, disse uma pessoa.

Para uma infinidade de mulheres, a mãe agiu perfeitamente bem. “Os números não mentem! Você está exercendo um ótimo papel de mãe”, pontuou outra.