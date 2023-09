A escolha de alguns cursos que pagam bem podem ser cruciais para pessoas que buscam uma entrada rápida em carreiras lucrativas ou só querem ganhar dinheiro suficiente para conseguir pagar suas contas, ter um pouco de lazer e uma vida mais digna.

As áreas de humanas, saúde e engenharias oferecem oportunidades de ganhos substanciais, além de muito crescimento profissional e também no campo pessoal.

Vale lembrar que um curso em si não é lucrativo e sim o tipo de profissional formado e a sua competência no mercado que vão trazer um bom salário.

Separamos para você uma lista, com base em estudo do mundovestibular com algumas delas que podem te ajudar a ganhar uma boa grana.

6 cursos que pagam bem logo depois que as pessoas terminam a faculdade

1. Logística

O curso de logística é uma área voltada para a formação de profissionais especializados em atividades de transporte, armazenamento e distribuição de produtos e mercadorias.

É um emprego que atende a área da indústria, comércio e serviços. O mercado precisa muito do trabalho desses profissionais.

Gerente de Logística (Armazenamento e Distribuição): R$ 3.289.

Gerente de Suprimentos: R$ 5.972.

Diretor de Logística em Operações de Transporte: R$ 8.184.

Diretor de Logística e Suprimentos: R$ 8.884.

2. Análise e desenvolvimento de Sistemas

Os profissionais que se capacitam para essa área se especializam em analisar, desenvolver, projetar, implementar e atualizar sistemas de informação.

Eles se tornam aptos a gerarem softwares que, em sequência, serão executados em hardwares e operados por vários usuários na rede.

Os ganhos começam de:

Analista de Suporte de Sistemas: R$ 2.564.

Gerente de Desenvolvimento de Sistema: R$ 8.430.

Diretor de Tecnologia da Informação: R$ 13.659.

3. Engenharias

Os profissionais dos cursos de engenharia vão passar por cerca de cinco anos de estudos e escolher uma habilitação a seguir. Integram nossa lista de cursos que pagam bem.

Com um bom currículo e um bom trabalho no mercado, você consegue se destacar e se tornar um profissional bastante disputado pelo mercado.

Engenheiro Ambiental: R$ 5.265.

Engenheiro Mecânico: R$ 6.614.

Engenheiro Eletricista: R$ 7.275.

Engenheiro de Software: R$ 7.427.

Engenheiro Químico: R$ 7.796.

Engenheiro de Materiais: R$ 9.380.

Engenheiro Civil: R$ 9.934.

4. Marketing

O marketing é uma das carreiras sensações do momento. Essencial em qualquer ramo de atividade, ela precisa de um bom profissional por trás.

O curso ensina sobre orquestrar, executar e monitorar diferentes técnicas para fazer com que uma marca esteja presente no mercado, estudando desejo do consumidor, comportamento e objetivos da empresa.

Analista de Marketing: R$ 3.561

Administrador de Marketing: R$ 3.964

Gerente de Marketing e Vendas: R$ 5.684

Superintendente de Marketing: R$ 15.032

5. Gestão de Recursos Humanos

Nessa área, você vai lidar bastante com gestão de pessoas. É uma atividade que alinha as necessidades dos colaboradores às metas da empresa, funcionando como uma espécie de mediação entre funcionários e empresa.

Analista de Recursos Humanos: R$ 2.768.

Coordenador de Recursos Humanos: R$ 5.593.

Diretor de Recursos Humanos: R$ 17.917.

6. Medicina

É a área da Saúde que costuma ter os profissionais com os salários mais altos.

O médico vai atuar em busca de diagnosticar, tratar e curar pessoas doentes atendendo todos os tipos de encaminhamentos da área médica ou exercendo uma função especializada em determinada área.

Clínico Geral: R$ 10.330

Médico de Família: R$ 10.906

Diretor Médico-Hospitalar: R$ 12.287

