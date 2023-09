Anunciado os novos secretários da Prefeitura de Goiânia; veja os nomes

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), anunciou nesta terça-feira (19) os nomes de sete novos secretários que irão assumir o comando de pastas na administração pública da capital.

As trocas ocorreram nas secretarias de Administração (Semad), Saúde (SMS), Escritório de Prioridades Estratégicas (EPE), Política para as Mulheres (SMPM), da Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul), Instituto Municipal de Assistência aos Servidores (Imas) e Procuradoria Geral do Município (PGM).

Na Semad, Valdery Júnior foi o nome escolhido para o cargo de chefia. Ele é servidor de carreira da Prefeitura de Goiânia e foi o último gestor da Agetul.

Nesta pasta, por sua vez, quem assumiu foi Danilo Alvino, advogado e professor. Entre 2011 e 2013, ele atuou no Paço Municipal, pela Secretária Municipal do Trabalho, Emprego e Renda.

O médico Wilson Pollara foi chamado para chefiar a SMS. Ele já foi coordenador-geral de cirurgia no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP) e também secretário municipal de Saúde de São Paulo.

Já na SMPM, Kátia Hyodo será a responsável pela pasta de forma interina. Ela, que é pedagoga, ocupava a função de chefe de gabinete na mesma secretaria.

Com passagens em cargos de chefia no Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP) e na Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, Marcelo Marques Teixeira assume o Imas.

Já o advogado e conselheiro seccional da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO) José Carlos Issy ficou responsável pela PGM.

Fechando a lista, Michel Magul assumiu o EPE. Vale lembrar que, durante a gestão de Rogério Cruz, ele já foi secretário de Governo e teve cargos em outras pastas do Paço Municipal.

Vale lembrar que, há alguns meses, o prefeito de Goiânia começou a fazer uma reforma administrativa, nomeando outras lideranças para gerir o município.

Na ocasião, foram empossados novos titulares nas secretarias de Comunicação (Secom), Célio Campos; Educação (SME), Rodrigo Caldas; Mobilidade (SMM), Marcelo Torrubia; Esporte (Smesp), Danilo Rabelo; Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec), Diogo Frango; e Controladoria, Colemar José Moura.

Com as trocas mais recentes, o número de substituições na administração pública da capital chegou a 13, apenas em 2023.