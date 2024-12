Contrato assinado pela Secretaria de Saúde de Goiânia entra na mira do TCMGO

Investigação ocorre em meio a crise que resultou na prisão do titular da pasta na última semana

Pedro Hara - 02 de dezembro de 2024

Fachada do TCMGO. (Foto: Reprodução)

O Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCMGO) converteu em representação a investigação de um contrato fechado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia com uma empresa do Tocantins para manutenção predial.

Entre os problemas apontados pelos técnicos do órgão estão falhas na contratação direta emergencial, ausência de documentos que comprovem a legalidade do processo e pagamentos realizados sem as garantias e comprovações exigidas.

A investigação ocorre em meio a crise envolvendo a SMS, que resultou na prisão do secretário de Saúde, Wilson Pollara e de dois auxiliares, ocorrida na última quarta-feira (27).

Foi determinada a suspensão dos pagamentos relacionados ao contrato e estabelecido prazo de 48 horas para que seja comprovado o cumprimento da decisão.