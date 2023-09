Homem encontra pé de pequi carregado em cemitério e diverte internautas: “bem adubado e protegido”

Amado por uns e odiado por outros, é inegável o fato do pequi ser um dos grandes patrimônios do Cerrado brasileiro. Daí a surpresa dos goianos – tradicionalmente os maiores fãs e defensores da fruta – quando um vídeo viralizou nas redes sociais justamente por falar dele, mas sequer foi gravado no estado.

Apesar disso, o registro curioso caiu nas graças dos internautas, e já conta com mais de 70 mil visualizações, ao mostrar um morador de Gurupi (TO) em meio a uma enorme quantidade de pequis jogados ao chão.

A grande questão, porém, foi o local dessa “descoberta”, já que a “fonte” da fruta estava localizada dentro de um cemitério do município.

“Olha o tanto de pequi que tem aqui nesse cemitério, cê tá doido, vou levar mesmo”, afirmou o rapaz, pouco se importando com o espaço onde estava.

Nos comentários, os usuários fizeram bastante graça do ocorrido, além de, logicamente, exibirem certo ciúmes com relação a regionalidade da tão falada fruta.

“Bem adubado, protegido e amadureceu no tempo certo. Quem morreu, não faz mal a ninguém”, brincou um internauta.

“Nós compramos e não sabemos de onde vem, pode muito bem ser do cemitério. O mais seguro é você mesmo ir pegar”, concordou outro.