Inscreva-se para o vestibular de Medicina 2024/1 da UniEVANGÉLICA

Mentes brilhantes, o futuro é agora. Com esse mote, a campanha do vestibular de Medicina 2024/1 da Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA está no ar e os interessados já podem se inscrever.

No dia 29 de outubro, vai ser realizada a prova. As inscrições estão abertas até 23 de outubro de 2023, para pagamento com boleto bancário e até 25 de outubro para pagamento com cartão de crédito.

Esta é a oportunidade de estudar em um dos quatro melhores Cursos de Medicina do país, conforme avaliação do Ministério da Educação – é ainda o único do Estado de Goiás acreditado pelo Sistema de Acreditação de Escolas Médicas (SAEME-CFM). Aproveite a chance de entrar na UniEVANGÉLICA, instituição de ensino superior nota 5 no MEC.

São 80 vagas abertas no processo seletivo 2024/1. O exame inclui uma redação em língua portuguesa e uma prova de conhecimentos gerais. O valor da inscrição é R$ 500. Inscreva-se aqui.

Calendário

De acordo com o calendário do vestibular, o gabarito preliminar da prova de conhecimentos gerais (objetiva), para fins de conferência, estará disponível no endereço eletrônico www.unievangelica.edu.br no dia 29 de outubro de 2023, às 21h. O gabarito oficial será publicado no site no dia 06 de novembro de 2023.

A lista completa dos nomes dos candidatos será divulgada no dia 13 de novembro de 2023 (data provável). As matrículas poderão ser feitas no período de 14 a 17 de novembro de 2023.

Conheça o curso de medicina da UniEVANGELICA

A UniEVANGÉLICA é a única instituição de Anápolis a ofertar o curso de Medicina e, para melhorar, ainda tem conceito 5 no MEC, ou seja, é considerada uma das melhores do país.

Ao longo da graduação, os estudantes têm a oportunidade de aprender de perto sobre o dia a dia de um profissional.

Eles também fazem estágios nas unidades de saúde para adquirirem experiências e atuam, com auxílio de professores, ofertando atendimentos de saúde para pessoas em situação de vulnerabilidade.