Economizar com combustível é um dos maiores interesses dos brasileiros, convenhamos, né?

Mas muito mais do que correr atrás de preços baixos, há práticas e hábitos que podem te ajudar a poupar uma grana na hora de abastecer o carro.

6 formas de economizar com combustível e gastar menos dinheiro:

1. Dirija de forma uniforme

Começando nossa lista, pode não parecer, mas freadas bruscas, acelerações e mudanças repentinas de velocidade podem queimar mais combustível.

A melhor saída para poupar é dirigindo de maneira uniforme para não forçar tanto o motor.

2. Verifique a pressão dos pneus

Os pneus precisam estar calibrados corretamente caso você queira economizar na gasolina.

Com a pressão correta, o desempenho do veículo é melhor e o motor não sofre tanto.

3. Dê atenção à aerodinâmica

O seu carro precisa estar em equilíbrio para funcionar corretamente e não forçar tanto o motor.

Sendo assim, cuidado com os excessos, como suportes no teto, carretas e assim por diante. Isso são coisas que desarmoniza o veículo e aumenta o gasto de combustível.

4. Mantenha o tanque pela metade

Talvez você até estranhe e, ironicamente, deixar o tanque do seu carro sempre cheio, pode fazer o automóvel consumir mais.

O que acontece é que um tanque de gasolina mais pesado, acaba aumentando o peso do carro, o que, por sua vez, precisa queimar mais combustível para se locomover.

Assim, ao manter seu tanque pela metade, você pode reduzir o peso do seu veículo e melhorar sua quilometragem de combustível.

5. Poupe o ar-condicionado

Se você achava que era mentira isso de que o ar-condicionado consumia a gasolina do seu carro, você caiu no seu próprio conto do vigário!

Essa funcionalidade acaba sendo uma carga extra para o motor do seu veículo, fazendo-o consumir mais gasolina ou etanol.

6. Evite carregar peso excessivo

Por fim, em uma viagem longa, qualquer peso a mais é determinante no consumo de combustível. Por isso, priorize carregar somente itens como roupas e produtos pessoais. Assim, alimentos e bebidas são exemplos de cargas que podem ser adquiridas em qualquer mercado no próprio destino de viagem.

