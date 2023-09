‘Calote’ duplo: influenciadora acusada de deixar restaurante de Goiânia sem pagar diz que foi vítima

Uma polêmica envolvendo um suposto ‘calote’ de uma influenciadora, identificada como Mylena Soares, no restaurante Rancho Payol, em Goiânia, deu o que falar e segue chocando os goianienses pelos desdobramentos.

O alvoroço teve início na terça-feira (19), após um dos proprietários do estabelecimento, Hudiery Santos, compartilhar um vídeo nos stories acusando a mulher de abandonar o restaurante sem pagar a conta.

Segundo o profissional, Mylena teria chegado no local por volta das 14h, juntamente com um homem. No entanto, de acordo com ele, a companhia da influenciadora teria saído do local às 17h.

Três horas depois, por volta das 20h, ela então teria deixado o ambiente sem pagar pelas comidas e bebidas consumidas durante o período.

Após a declaração e a intensa repercussão na web, Mylena decidiu se pronunciar sobre o ocorrido, também por meio das redes sociais, o que fez com que a história ganhasse um novo capítulo.

No relato, a influencer afirmou que, na realidade, o verdadeiro caloteiro da história seria o homem que estava com ela no estabelecimento.

De acordo com Mylena, ela e o suposto golpista tinham saído para se conhecer pela primeira vez quando, em um dado momento, o homem saiu com a desculpa de que iria buscar outra pessoa, não retornando mais ao local.

Ela ainda afirmou que foi abordada pelo garçom e pelo dono do comércio para que a mesma pagasse a conta, momento em que se assustou e decidiu ir embora.

Apesar da confusão, tanto Hudiery quanto Mylena revelaram que as pendências foram quitadas pela influenciadora e que o caso foi, enfim, resolvido.