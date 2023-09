Inédito no Minha Casa Minha Vida: construtora lança condomínio de casas com lazer de resort

O Casas Bougainville é o mais novo empreendimento da Realiza Construtora, estrategicamente localizado para facilitar o dia a dia, com rápido acesso a tudo, perto do Clube AABB e dos novos condomínios Vinhas e Nature.

O condomínio foi desenvolvido para oferecer a experiência de viver com qualidade de vida com uma área de lazer comparada a de um resort.

Nela é possível encontrar mais de 25 espaços de lazer em um complexo que tem mais de 18 mil m², incluindo áreas verdes com o bosque privativo e paisagismo únicos.

Piscinas climatizadas, ciclovia com 2km de circuito, pista de caminhada, salão de festas, quiosque gourmet, espaço yoga, salão de jogos, quadras, horta comunitária e pomar são alguns dos espaços.

“Incrementamos a área de lazer trazendo variedade de espaços para transformar totalmente o bem-estar dos moradores. Todas as áreas estão integradas ao verde. Um paisagismo único com árvores da flora brasileira e muita vegetação fazem do Casas Bougainville o lugar ideal para viver em família. E algo inédito é oferecer tudo isso em um imóvel que está no programa Minha Casa Minha Vida, que conta com todas as facilidades para a conquista da casa própria”, comenta Tomaz de Oliveira, gerente nacional de vendas da Realiza Construtora.

Outra novidade está nas plantas com ambientes integrados e previsão de ampliação do projeto com o terceiro quarto com suíte. As casas são de dois quartos, com muro e quintal, em lotes a partir de 200m².

“Quando a pessoa compra o imóvel, ela também pensa em se planejar para o futuro. Por exemplo, expandir a casa para ter um terceiro quarto, se a família crescer. Ou então, um dos quartos se transformar em um home office ou ficar reservado para receber visitas. Essa versatilidade da planta foi pensada para que o morador possa ampliar a casa de forma planejada, porque o planta já foi projetada pensando nisso”, ressalta Tomaz.

Realiza Construtora

São 42 anos de história, mais de 25 mil imóveis entregues, mais de 1 milhão de m² construídos e mais de 1,5 mil colaboradores.

A empresa está presente em 5 estados (Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo e Mato Grosso do Sul). Seus empreendimentos são reconhecidos pela qualidade, inovação construtiva, sustentabilidade e tecnologia.

