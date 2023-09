6 usos do vinagre de álcool que são incríveis e a maioria das pessoas não sabiam

O vinagre de álcool é um dos líquidos mais versáteis no dia a dia e muita gente sequer imagina o que esse simples e barato item pode fazer.

O produto é útil há muitas décadas, inclusive estima-se que venha sendo usado há 2,5 mil anos pelos seres humanos. E até hoje é possível descobrir novas funções para o utilitário que vem do álcool.

É um líquido atóxico. Logo, não é capaz de prejudicar a saúde humana, nem mesmo dos animais. E aí, você já tem o costume de utilizá-lo em casa?

Se não, confira as dicas que separamos logo abaixo e descubra o quanto o item pode ser útil, além de ser muito barato. Veja só!

6 usos do vinagre de álcool que são incríveis e a maioria das pessoas não sabia:

1. Limpeza do fogão

Passar o vinagre de álcool em um pano e aplicar na superfície, próximo às bocas do fogão, pode ser o verdadeiro segredo para ter o eletrodoméstico brilhando.

A vantagem é que você não precisará perder horas esfregando o local para remover a gordura. E o brilho que o item causa é surpreendente.

2. Melhorar o cheiro da geladeira

É bem comum que, com o passar do tempo, as comidas deixadas na geladeira deixem um cheiro ruim no eletrodoméstico. Principalmente cebolas abertas. Essas podem deixar um aroma nada agradável.

Mas o vinagre também pode ajudar muito nessa missão. Basta aplicar em um pano, juntamente de água morna, passar pelas prateleiras e na porta também.

3. Limpeza do micro-ondas

Para realizar uma limpeza eficiente, tirando todo o odor de comida, basta colocar uma xícara cheia de vinagre para aquecer. Deixe por três minutos no eletrodoméstico e veja a mágica acontecendo.

Depois que o processo finalizar, passe um pano úmido na parte interna e retire o restante da sujeira.

4. Lavar as toalhas

Na hora de colocar as toalhas na máquina, o vinagre pode ser um ótimo aliado. Inclusive, você pode optar por substituir o amaciante por ele, já que este primeiro item de limpeza entope as fibras da toalha, deixando o pano áspero.

Já o vinagre pode deixar ela com um cheiro muito bom, além de promover uma textura bem fofinha.

5. Retirar o mofo

Acredite ou não, o vinagre de álcool também pode ser um grande combatente contra o mofo. Para isso, coloque uma boa quantia dele em um borrifador e aplique nas paredes sujas.

Depois disso, basta passar um pano e o resultado vai ser surpreendente.

6. Desentupir a pia

Coloque duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio diretamente no ralo, dois copos de vinagre e espere borbulhar. Depois, jogue água quente por cima e a mágica acontecerá.

