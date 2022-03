Saindo da culinária e da cozinha, você sabia que o vinagre de maçã possui dezenas de benefícios para nossa saúde? Cientificamente, é comprovado que esse líquido azedo e de um cheiro tão característico é muito poderoso. Por isso, selecionamos alguns benefícios do vinagre de maçã, que, aliás, são aliados para quem quer controlar a diabetes e perder peso.

Antes de tudo, vale ressaltar que esse alimento é rico em ácidos. Por exemplo, o gálico, lático, málico e cítrico, que podem atuar diretamente no fígado e melhorar a sua atividade. Além disso, ele pode ajudar a diminuir a gordura no fígado.

6 benefícios do vinagre de maçã para quem precisa controlar a diabetes e perder peso:

1. Antioxidante

Bom, como já citado, esse líquido possui muitos compostos ativos, principalmente, ácidos. Mas também, ao lado desses nutrientes, temos o potássio, aminoácidos e antioxidantes, que juntos atuam para a purificação do organismo. Um detox nato!

2. Elimina bactérias nocivas

Por essa pode ser que você não esperava, mas vamos lá! Pesquisas mostraram que esse tipo de vinagre possui a capacidade de eliminar patógenos, incluindo bactérias. Assim, ele pode tratar fungos nas unhas e, até mesmo, conservar alimentos.

3. Reduz açúcar no sangue

Sim, o vinagre de maçã não faz milagres. Todavia, associado a uma dieta balanceada, ele é capaz de regular os níveis de açúcar no sangue. Inclusive, possui a capacidade de melhorar a função da insulina. Assim, ajuda a reduzir o nível de açúcar no sangue após as refeições, melhorando a diabetes e a perda de peso.

4. Melhora a digestão

Em seguida, como se não bastasse todos os benefícios, esse vinagre ainda é rico em fibras, que junto dos ácidos, ajudam na nossa digestão. Logo, ele diminui a sensação de estômago pesado após as refeições.

5. Protege contra doenças cardiovasculares

Por conta de suas ações antioxidantes e anti-inflamatória, o vinagre de maçã previne doenças cardiovasculares. Isso porque ele evita o acúmulo de gordura em nossos vasos sanguíneos. Incrível, né?

6. Protege o fígado

Por fim, cabe destacar que o vinagre de maça age diretamente em nosso fígado, melhorando sua atividade. Graças a presença de muitos ácidos, ele previne o desenvolvimento da esteatose hepática.

