Homem que fez Pix errado pode ir para cadeia se isso não acontecer

Um homem, morador do interior de São Paulo, está temendo ser preso após enviar o dinheiro da pensão alimentícia da filha pequena para uma conta errada e o caso tem dado o que falar.

Antonio Carlos Rodrigues de Deus, de 55 anos, atualmente vive em Mairinque (SP) e trabalha como pedreiro. Ele explicou que tentou enviar o valor de R$ 500 para a garotinha. No entanto, por um descuido, acabou enviando para outro homem.

Até o momento, o paulista só sabe que o destinatário do Pix se chama Adriano Alves dos Santos e tem uma conta do Banco do Brasil, cadastrada na agência 0943. Para a sorte dele, essa agência também fica localizada em Mairinque.

Com essas informações, é possível prever que Adriano não esteja tão longe. Porém, até o momento não houve nenhum estorno.

O problema é que, com o atraso da pensão, Antonio teme que a Justiça busque por ele, já que deixar de arcar com a dívida poderia lhe conceder uma pena de até quatro anos em regime fechado, de acordo com o Código Penal.