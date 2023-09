Madrinha abandona casamento após não aceitar pedido feito pela noiva

A madrinha do casamento de uma amiga passou por uma situação tão inusitada que o desabafo deu o que falar em postagem feita no Reddit e viralizou na internet.

Uma jovem de nome não identificado e idade de 25 anos compartilhou um dilema para o casamento da amiga que acontecerá ainda em 2024.

De acordo com a convidada, a cerimônia teria a temática “o país das maravilhas no inverno”. Tons azuis nos vestidos, detalhes prateados, joias com flocos de neve e a recomendação para uma maquiagem mais suave.

“Alguns dias atrás, ela se encontrou comigo e com o resto da festa nupcial para discutir o plano de cabelo, maquiagem e vestidos. A princípio pareceu razoável”, diz a usuária na postagem.

“Até lentes de contato azuis para quem não tem olhos azuis. A última é um pouco estranha, mas não é grande coisa para mim, já que tenho lentes de contato coloridas de trabalho para o Halloween. O que acabou sendo um problema para mim é que [ela] pediu que todos tingíssemos nossos cabelos”.

Algumas do grupo de noivas são loiras naturais com pontas tingidas, assim como [a noiva], que quer ficar platinada no casamento. Mas o resto de nós somos duas morenas, uma loira morango que não era ‘loira o suficiente’ e uma ruiva.” e continuou a explicar o ocorrido.

“Eu considerei isso, mas nunca consigo decidir o que quero fazer e odiaria gastar dinheiro em algo que acabo odiando. Além disso, minha mãe gastou dos 5 aos 13 anos de idade penteando meu cabelo quase todos os dias. Isso realmente danificou meu cabelo. Tenho quase certeza de que isso fez com que meu cabelo ficasse mais fino do que costumava ser. Sei que o clareamento também pode danificar seu cabelo, e não me sinto confortável em fazer isso com esse risco ainda.”, desabafou ainda mais ela.

Após não concordar com o pedido, a madrinha então explicou para a noiva que não conseguiria realizar o pedido, a mulher em contrapartida ofereceu pagamento do tratamento do cabelo, mesmo com a negativa da convidada.

“Pedi desculpas, paguei minha refeição e fui embora. Eu realmente não quero pintar meu cabelo, mas também não quero estragar a foto do dia perfeito dela. Não acho que esteja sendo difícil ou errado aqui.”, finalizou a madrinha.

Nos comentários, os internautas ficaram indignados com as exigências da noiva. Uma seguidora pontuou: “eu teria desistido de usar lentes de contato. Tentando forçar os outros a descolorir o cabelo para um casamento? absurdo.”