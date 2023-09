O que já se sabe sobre os suspeitos de assassinar mulher em posto de combustível de Anápolis

Equipes da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) prenderam, na noite desta quinta-feira (21), um dos suspeitos de participar do assassinato de Rosineide Lucas dos Santos, de 41 anos, em um posto de gasolina, na Avenida São Francisco, no bairro Jundiaí, em Anápolis.

“Ele foi preso pela CPE porque esteve com os autores pouco antes da vítima chegar ao local e deu fuga aos suspeitos. Localizamos a camiseta utilizada por ele no momento do crime, inclusive”, relatou em entrevista ao Portal 6 o tenente-coronel Paulo Roberto de Oliveira, comandante da CPE.

De acordo com o comandante, o homem, que tem 50 anos, ainda teria confirmado aos militares que o homicídio foi motivado por dívidas. O carro utilizado na fuja também foi apreendido com ele.

O suspeito foi levado até a Central de Flagrantes da Polícia Civil (PC) onde assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime de favorecimento pessoal. Em seguida, segundo.o tenente-coronel, ele teria sido liberado.

Outros envolvidos

O suspeito detido por ajudar na fuga também apontou para os policiais quem eram os outros participantes da execução e quais os endereços deles, mas nenhum foi localizado até então.

Na casa de um deles, porém, os agentes receberam autorização da esposa para entrar e encontraram uma calça usada no momento da ação, no cesto de roupas sujas. Duas munições calibre 38 estavam no bolso e foram recolhidas.

Os envolvidos ainda seguem sendo procurados e o caso está sendo investigado pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) da Polícia Civil.