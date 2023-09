Sorveteria tradicional de Anápolis terá grande festa neste sábado (23) para celebrar Dia do Sorvete

Com mais de 35 anos de história, a Bagolêlê Sorvetes é um lugar guardado na memória dos anapolinos quando se trata de satisfazer a vontade por sorvete.

Situada bem no Centro da cidade, na Praça Bom Jesus, ela é conhecida por sua dedicação à qualidade, seus sabores autênticos e sua tradição de criar momentos doces e memoráveis para toda a família.

A Bagolêlê, conhecida pelas deliciosas opções de sorvetes e milk shakes, também está se preparando para tornar o sábado, dia 23, o Dia do Sorvete, ainda mais especial, com uma programação intensa e com várias promoções e mimos para os clientes. Uma celebração para aquecer os corações e refrescar a alma.

A Bagolêlê Sorvetes não é apenas uma sorveteria, é um símbolo da cidade, uma tradição que transcende o tempo e continua a trazer alegria a todos que a visitam.

Neste dia 23 de setembro, a sorveteria está com uma super promoção: quem comprar um milk shake de 500 ml ou 700 ml, ganha uma casquinha!!

Afinal, a tradição de uma boa sorveteria é algo que todos podem saborear e apreciar, especialmente no Dia do Sorvete, em 23 de setembro.

Será realizada também uma super ação para celebrar esse dia tão aguardado. Ao todo, serão distribuídos de graça 1.000 picolés de fruta, entre os horários de 11h30 até às 14h30.

Confira a programação no Instagram da @bagolelesorvetes.