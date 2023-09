Brasileiro encontra cobra gigante e imagens impressionam: “a maior do mundo”

Um brasileiro encontrou uma das maiores cobras do planeta em Bonito, no Mato Grosso do Sul, e as imagens capturadas viralizaram na internet.

Eduardo Alves, responsável pelas imagens, é fotógrafo e fez questão de registrar tudo com um drone. Nas cenas, é possível perceber a sucuri estática em uma área pantanosa.

O profissional ficou impressionado com a situação. “Não sei descrever como é a sensação de encontrar um magnífico animal como esse. É fantástico, surreal”, disse.

A espécie em questão é a maior do Brasil e ocupa o pódio de maiores e mais pesadas do planeta. Apesar do tamanho exorbitante, a sucuri não possui peçonha, sequer é um risco para os seres humanos.

Vale a pena ressaltar que, em Bonito, existe um rio nomeado, Rio Sucuri, devido à quantidade de exemplares da espécie localizados na região.

Nos comentários, os internautas ficaram chocados. “Muito louco saber que temos uma das maiores cobra do mundo pertinho da gente”, disse um usuário.

Veja o vídeo!