Câmeras mostram jovens levando todo o dinheiro do caixa de farmácia de Anápolis

Câmeras do circuito interno de uma farmácia localizada no bairro Paraíso, em Anápolis, flagraram o exato momento no qual o estabelecimento foi assaltado, com três indivíduos levando todo o dinheiro do caixa, na tarde deste sábado (23).

O Portal 6 apurou que o caso ocorreu por volta das 14h, quando os suspeitos entraram no recinto, utilizaram a balança do local para disfarçar as intenções e então anunciaram o assalto.

Nas imagens, é possível ver os três jovens, todos de boné, intimidando o único funcionário da loja, que no momento da ação estava no caixa. Durante o ato, nenhuma arma foi mostrada.

De acordo com o atendente, cerca de R$ 300 em espécie foram levados.

Ao final da ação, os indivíduos saíram do local e rumaram em direção ao bairro Novo Paraíso. A Polícia Civil (PC) vai investigar o caso para tentar identificar os elementos e localizá-los.