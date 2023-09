Prorrogadas inscrições para concurso público com mais de 400 vagas em Goiás

As inscrições para o concurso público do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (Crea-GO), que se encerrariam neste sábado (23), foram prorrogadas por mais dois dias.

Dessa forma, os interessados terão até a próxima segunda-feira (25) para concorrer a uma das 455 vagas ofertadas – sendo 65 para início imediato e 390 para cadastro de reserva. Confira lista completa ao final da matéria.

As oportunidades são para candidatos de nível médio e superior, com jornadas de trabalho variando de 30h a 40h semanais. A taxa de inscrição é de R$ 80 e R$ 120, respectivamente.

Os aprovados receberão rendimentos mensais entre R$ 2.625 e R$ 11.260.27, além de benefícios, como plano de saúde e auxílio alimentação no valor de R$1.300 por mês.

O registro deve ser feito por meio do site do Instituto Quadrix, banca responsável pela organização do concurso público.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos.

Também será aplicada uma prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para as vagas de nível superior.

Para mais informações, leia o edital.

Confira a seguir as vagas oferecidas:

– Agente de fiscalização;

– Assistente administrativo;

– Motorista;

– Analista de área (qualquer curso superior);

-Analista de fiscalização/engenheiro;

-Analista de área: advogado(a), contador(a), controlador(a) interno e TI.