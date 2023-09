6 lugares fresquinhos para esquecer calorão em Anápolis

Com as temperaturas em Anápolis beirando os 40°C, não está nada fácil lidar com essa onda de calorão, que já dura mais de duas semanas.

Pensando nisso, separamos algumas dicas de lugares para os anapolinos poderem aproveitar e tentar dar uma aliviada no tempo.

6 lugares fresquinhos para se refrescar do calorão em Anápolis

1. Morro da Capuava

Localizado no bairro Bom Sucesso, o Morro da Capuava conta com uma vista sensacional da cidade de Anápolis, especialmente durante o nascer e o pôr do Sol.

Devido à altitude, o local também costuma estar sob uma constante brisa, que com certeza irá ajudar na hora de refrescar-se.

2. Parque Ambiental Ipiranga

Situado no coração do Jundiaí, um dos bairros mais nobres da cidade, o Parque Ipiranga é outro refúgio para os anapolinos que estão sofrendo com o calor.

Em meio a um contato maior com a natureza, é possível realizar piqueniques e caminhadas com família e amigos, especialmente fora dos horários mais quentes do dia, entre às 10h e 15h.

3. Clube Recreativo Anapolino

Famoso entre a população, o Clube Recreativo Anapolino (CRA) também é uma ótima saída para contornar as altas temperaturas.

Lá, é possível aproveitar as várias piscinas do local, que inclusive conta com espaço infantil.

4. Parque das Águas

Inaugurado ainda este ano, o Parque das Águas também é uma boa para fugir do calorão.

Opção ideal para aproveitar momentos de lazer com a família, também conta com chafarizes que disparam água em horários determinados, refrescando quem estiver passando por lá.

5. Bagolêlê Sorvetes

Uma das sorveterias mais famosas da cidade, a Bagolelê, localizada em frente à Praça Bom Jesus, é perfeita para quem busca uma sobremesa gostosa e também uma trégua do termômetro.

Além das opções do cardápio, também é possível montar o próprio sorvete, da maneira que preferir.

6. Vista

Localizada próxima à UniEVANGÉLICA, a Vista, como é chamada por aqueles que frequentam o local, é um ponto de encontro bastante conhecido entre os estudantes.

Com uma vista sensacional da cidade, o clima durante a noite consegue ser bastante fresco, mesmo durante essa onda de calor.