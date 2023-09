Frente fria promete aliviar o calor com chuvas e previsão até de granizo em Goiás

O ‘calorão’ e as súbitas elevações de temperatura podem ter uma trégua com a chegada de uma frente fria, conforme o prognóstico do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo).

Segundo o órgão, a mudança deve começar a ser sentida de sexta-feira (29) para sábado (30). Durante o período, algumas localidades podem ter pancadas de chuvas fortes, com rajadas de vento, raios e até granizo.

No entanto, segundo a Cimehgo, de segunda-feira (25) a sexta, o cenário ainda será marcado por temperaturas elevadas e umidade relativa do ar baixa.

Conforme a previsão para segunda, as regiões mais afetadas devem ser Norte e Oeste com 42°C, cada. Já no Centro e no Sul, a expectativa é de 39°C. No Leste e Sudoeste a máxima é de 38°C.

Em relação aos municípios, Porangatu pode registrar até 42°C, enquanto a cidade de Goiás deve chegar a 40°C.

Já em Goiânia, Iporá, Goianésia, Flores de Goiás, Santa Helena, Goiandira, Rio Verde e Jataí as máximas devem ser de 38°C – cenário similar ao de Rubiataba, Ceres e Itumbiara que deve ter 39 °C.

Paralelamente, Ipameri, Ouvidor, Três Rancho, Cumari e Nova Aurora podem ter máximas de até 37°C. Catalão, Luziânia, Formosa, Davinópolis devem chegar a 36°C.

Na outra ponta aparecem Anápolis e Cristalina com previsão de 34°C.