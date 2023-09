Se tem uma coisa que ninguém gosta e pode gerar muita dor de cabeça, é problemas com a velocidade da Internet, especialmente na hora de ver um vídeo, jogar um jogo ou mesmo atualizar o feed.

Pensando nisso, separamos algumas dicas para neutralizar de vez esses problemas e turbinar o Wi-Fi de casa.

A melhor parte? A maior parte das estratégias podem ser realizadas totalmente de graça, confira:

Wi-Fi de casa mais rápido: siga estas dicas e não passe mais raiva com a internet

1. Reinicie o roteador

Apesar de parecer simples, e um tanto quanto clichê, grande parte dos problemas envolvendo a velocidade da Internet podem ser resolvidos apenas reinicializando o roteador.

Isso porque, por vezes, a rede pode estar lenta justamente por causa de uma sobrecarga, bastando apenas desligar o aparelho para que as coisas voltem ao normal.

2. Aproxime o roteador

Outro conselho para evitar lentidões na Wi-Fi é se manter próximo ao roteador. Isso porque, obviamente nenhuma rede de dados é infinita, conseguindo chegar apenas até uma determinada distância.

Além disso, mesmo que o sinal atinja determinado local, não significa que a qualidade do serviço e estará boa, pois não adianta nada ficar no limite do alcance. Nesses casos, talvez seja uma boa ideia adquirir um repetidor de sinal.

3. Limpe o navegador

Outro problema que costuma atrapalhar a velocidade da Internet é a sobrecarga de dados e memória no cachê do navegador do próprio aparelho. Nestes casos, o simples ato de limpar esses arquivos recentes pode surtir grandes melhoras.

4. Troque o roteador

Caso nenhuma das alternativas anteriores dê certo, talvez seja a hora de começar a pensar em trocar o roteador por outro aparelho mais recente. Isso porque modelos mais antigos podem não suportar todas as necessidades de dispositivos mais atuais.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!