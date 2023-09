Cidade em Goiás fica entre as 10 mais quentes do Brasil, mostra Inmet

Uma cidade em Goiás ocupou o top 10 no ranking de cidades mais quentes do Brasil do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O levantamento foi divulgado no domingo (24) e considerou os municípios brasileiros que registraram a maior temperatura nas últimas 24 horas.

Na listagem, a única cidade goiana a despontar no levantamento é Itumbiara, que fica localizado na região Sul do estado.

De acordo com o instituto, só no domingo (24), a cidade chegou a registrar máximas de 41.3ºC, ocupando a 7º posição no ranking.

O município goiano perde apenas para Paranaíba (MS), Porto Murtinho (MS), Três Lagoas (MS), Água Clara (MS), Balsas (MA) e Oeiras (PI).

Além dessas, aparecem na lista: Unaí (MG), Valparaíso (SP), Cuiabá (MT), Arinos (MG), Floriano (PI), Gaúcha do Norte (MT), Rondonópolis (MT), São Romão (MG), Araguaçu (TO), Bataguassu (MS) e Padre Ricardo Remetter (MT).