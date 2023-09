Gusttavo Lima surpreende público ao apalpar partes íntimas de cantor: “Vai subir”

O cantor Gusttavo Lima voltou a ser assunto nas redes sociais após cometer uma atitude pra lá de ousada em um show com a dupla Jhonny e Rahony, em Brasília (DF).

Durante a apresentação, que ocorreu no último dia 17, o artista acabou se empolgando e apalpando as partes íntimas de Jhonny.

Na gravação, compartilhada nas redes sociais, o ‘embaixador’ aparece cantando a música “Te Encontrar”, juntamente com a dupla.

Em um dado momento, é possível ver Gusttavo levando a mão em direção a genitália de Jhonny e apertando o órgão do artista.

Logo em seguida, ele se afasta de forma rápida enquanto é acompanhado pela risada dos demais companheiros de palcos.

“Vai subir”, brinca Jhonny.

Nos comentários, internautas se divertiram pela ousadia do embaixador e até zombaram do gesto inesperado do sertanejo.

“Ele confundiu o microfone apenas… segue o jogo!”, disse um.

“Kkkkkkkkkk que sem vergonha”, afirmou outro.

Veja o vídeo: