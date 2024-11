Fã causa polêmica ao fazer tatuagem em homenagem a filha de Virginia: “estragou meu dia”

Na publicação, jovem relatou paixão pela pequena: "eu no meu dia menos fã da Maria Flor"

Thiago Alonso - 30 de novembro de 2024

Tatuagem foi feita em homenagem à Maria Flor, filha de Virginia. (Foto: Reprodução/TikTok)

Um fã de Virgínia Fonseca polemizou ao compartilhar uma imagem de uma tatuagem em homenagem à Maria Flor, filha da influenciadora com Zé Felipe.

O registro foi compartilhado no perfil de Cerejinha (@cerejinha0778) no TikTok, somando mais de 387 mil visualizações e 17 mil curtidas.

Na publicação, a jovem divulgou a imagem da mão recém-tatuada com os dizeres “Floflo biúta”, em referência a um meme que viralizou a partir de um vídeo da pequena.

No vídeo em questão, a filha do meio do casal de celebridades brincou ao chamar a mãe, Virgínia, de “biruta”. No entanto, a garotinha muda o tom, dizendo que ela própria seria “biruta”, ao perceber que receberia uma bronca.

Não demorou muito para “Floflo biúta” tomar conta das redes sociais e, claro, do coração de Cerejinha, que, na legenda da postagem, declarou seu amor por Maria Flor.

“Eu no meu dia menos fã da Maria Flor”, disse a jovem.

Nos comentários da publicação, internautas discutiram sobre a tatuagem polêmica.

“Homenagem linda para nossa Florzinha”, disse um seguidor.

“Essa imagem estragou meu dia às 10h da manhã”, criticou outro.

“O povo tudo se incomodando, mas gente, o dinheiro é dela, o corpo é dela, e ela faz o que quiser”, defendeu um internauta.