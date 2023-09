Jogador nascido em Anápolis foi o camisa 10 de conquista inédita do São Paulo

No início da tarde de domingo (24), o coração de muitos torcedores do São Paulo bateu mais forte após o apito final no confronto contra o Flamengo pela partida decisiva da Copa do Brasil – um dos campeonatos mais prestigiados e almejados pelos clubes do país.

Além de “levantar o caneco” e embolsar a bolada de R$ 70 milhões – referente apenas à premiação pela final, sem contar os valores das fases anteriores – o clube alcançou o inédito título do campeonato, cuja ausência era muito sentida pelos são-paulinos.

O que alguns podem não saber, entretanto, é que, dentro do elenco vencedor da conquista inédita de um dos principais times do país, está um anapolino.

Se trata de Luciano da Rocha Neves, que cresceu jogando futebol nas ruas do Recanto do Sol, em Anápolis, e agora atua pelo clube paulista com a famosa camisa 10 – o número mais especial dentro da simbologia do esporte.

Foi, inclusive, dos pés dele que saiu um dos gols mais importantes na jornada do São Paulo dentro da competição. Isso porque o time enfrentava grandes dificuldades na partida de ida pela semi-final contra o Corinthians.

Então, aos 10 minutos do segundo tempo, o anapolino acertou um belo chute de canhota de fora da área e garantiu um gol – crucial para manter o São Paulo vivo na disputa e apto a conseguir a virada no jogo da volta, no estádio Morumbi.

Orgulho

Não é a primeira vez que Luciano entra em cena para acender o orgulho no coração dos moradores de Anápolis.

Em janeiro de 2021, ele já havia protagonizado um bonito ato ao homenagear o amigo vítima de câncer, e também morador do Recanto do Sol, Jhonathan Dutra.

Além de utilizar a camisa com o nome do colega durante o duelo contra o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro daquele ano, o atleta ainda marcou um gol e o dedicou ao falecido amigo.