Vítima de câncer, Jhonathan Dutra, morador do Recanto do Sol, bairro da região Nordeste de Anápolis, foi homenageado neste sábado (23) durante a partida do São Paulo contra o Coritiba pela série A do Brasileirão.

Além de usar o nome dele na camisa 11, o atacante do tricolor paulista Luciano também dedicou a Jhonathan o gol que fez aos 13 minutos do segundo tempo.

Os dois foram criados juntos e Luciano, que é anapolino, considerava Jhonathan um irmão.

O falecimento ocorreu na sexta-feira (22), em um hospital de Goiânia, após mais de dois anos de lutando.

Jhonathan tinha 31 anos e deixou esposa, filhos e muitos familiares e amigos, que durante todo este tempo estiveram com ele.

O jogo, realizado no Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP), terminou empatado por 1 a 1.

O atacante Luciano jogará com o nome de Jonathan, irmão de criação que faleceu nesta sexta-feira (22), vítima de câncer. pic.twitter.com/UxXjoQUdUq — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 23, 2021