Prefeitura de Aparecida de Goiânia anuncia quase 1 mil vagas para trabalhar no município; veja como se candidatar

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia anunciou o lançamento de 924 vagas de emprego para o município, em várias áreas de atuação. As opções foram ofertadas através do Sistema Municipal de Emprego (SIME).

A grande maioria dos cargos disponibilizados são referentes aos setores administrativo e de produção, dentre os quais se destacam 200 vagas para operador de telemarketing, 85 para auxiliar de produção, 60 para auxiliar de logística e 50 para ajudante de carga e descarga.

Também existem 49 vagas para auxiliar de depósito, 46 para vendedor interno e 40 para repositor de mercadorias. Outras opções são 22 oportunidades para consultor de vendas, 19 para servente de obras e 18 para operador de empilhadeira.

Para se candidatar aos cargos, basta procurar uma unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC). Algumas opções são a do Centro, SAC Cidade Administrativa, Parque Flamboyant, Vila Brasília, Veiga Jardim, Cidade Livre e Polo empresarial, nas quais os atendimentos ocorrem de segunda a sexta-feira, entre 08h e 17h30.

Já nas unidades do Vapt-Vupt no Garavelo, do Buriti Shopping e no SAC do Araguaia Shopping, o funcionamento se dá entre 08h e 17h de segunda a sexta, e até às 13h aos sábados. Vale ressaltar que é necessário agendamento no site do Vapt-Vupt.

Nos SAC’s, o atendimento ocorre por livre demanda e, para realizar o cadastro basta portar o RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço e um telefone para contato. De acordo com a seleção, o candidato recebe uma carta e é convidado à entrevista.

Mais informações sobre as oportunidades podem ser adquiridas através do telefone (62) 99194-3491 ou pelo site trabalho.aparecida.go.gov.br.