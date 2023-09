UniEVANGÉLICA oferece primeira Pós-Graduação em Direito Religioso do país

A Universidade Evangélica de Goiás, através da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária, oferece a primeira pós-graduação do país em Direito Religioso. A Aula Magna já é no próximo dia 28 de setembro.

A Pós-Graduação vai oferecer ensinamentos sobre aspectos jurídicos que envolvem as organizações religiosas, à luz dos princípios constitucionais da liberdade religiosa.

“Além dos aspectos jurídicos, os alunos terão uma visão abrangente do próprio fenômeno religioso e da sua importância sociocultural e pública. O curso oferece uma perspectiva que trabalha a teologia pública e a visão das diversas correntes da tradição cristã. Ou seja, o aluno aprenderá tanto os aspectos teóricos quanto práticos do Direito Religioso”, explica um dos Coordenadores de Curso, o professor Valmir Nascimento Milomem Santos.

A Pós-Graduação em Direito Religioso terá 12 módulos, com um ano de duração. Vão ser dois encontros mensais com aulas online ao vivo. O Prof. Valmir explica que o curso irá tratar da liberdade religiosa como um todo, com ênfase nas tradições cristãs.

“Em um cenário mundial cada vez mais marcado por questões religiosas que desempenham um papel significativo na sociedade, um curso de pós-graduação em Direito Religioso é absolutamente relevante, especialmente no Brasil, onde predomina a religiosidade. Este programa acadêmico desempenha um papel fundamental ao capacitar profissionais do direito e líderes religiosos a compreenderem, interpretarem e aplicarem adequadamente as complexas interações entre a fé e o sistema jurídico”, complementa o professor.

A pós é voltada para um público diversificado: advogados, juízes, acadêmicos, líderes religiosos, teólogos e até pessoas interessadas em questões jurídicas e religiosas.

“Ao fornecer uma base sólida de conhecimento nas áreas de direito e religião, esse curso permite uma análise crítica dos desafios contemporâneos, como a liberdade religiosa, a separação entre igreja e Estado, e os direitos dos grupos religiosos”, conclui o professor Valmir.

Coordenadores

A Pós-Graduação em Direito Religioso terá dois coordenadores:

M.e Valmir Nascimento Milomem Santos – doutorando em filosofia Política e Social pela Unisinos; bacharel e mestre em Teologia pelas Faculdades EST; Especialista em Direito Eleitoral e Direito Agro-Ambiental e 3º vice-presidente acadêmico do Instituto Brasileiro de Direito e Religião;

M.e Thiago Rafael Vieira – mestre e doutorando em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie; especialista em Direito do Estado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); especialista em Estado Constitucional e Liberdade Religiosa pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com estudos pela Universidade de Oxford e pela Universidade de Coimbra; especialista em Teologia e Bíblia pela Universidade Luterana do Brasil e Presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Religião (IBDR).

Aula Inaugural Direito Religioso

Data: 28 de setembro (quinta-feira)

Horário: 19h às 21h

Local: Evento Presencial – Salão Nobre Richard Edward Senn

*Evento será transmitido ao vivo pelo youtube