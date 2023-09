Todo mundo já viveu aquele famoso “caso indefinido” que nunca foi para frente, mas que deixou muito impacto para trás. Esses famosos rolinhos sempre acabam com alguns fios soltos, deixando até o outro lado sentindo sua falta ou você com a saudade gritando no peito.

Quando esse sentimento aparece é muito comum os dois lados ficarem com medo de assumirem e acabar reatando a relação ou pior, expor uma certa fraqueza.

Vale destacar que essas relações que nunca dão em nada são marcadas por um lado que não nos leva a sério e acaba brincando com nossos sentimentos.

6 sinais de que a pessoa que não te procura pode estar sentindo sua falta:

1. Sonhos

Começando nossa lista, se seu subconsciente vive trazendo aquele seu ex ficante em seus sonhos, pode ser um sinal de que na realidade, é ele que não te tira da mente.

O que acontece é que toda energia que ele está enviando sobre você acaba sendo atraída para seu íntimo.

2. Amigos sempre falando

Pode ser que não seja por acaso seus amigos em comum sempre falando daquele seu antigo caso.

O que pode estar acontecendo é que o dito cujo em questão é que está intercedendo por eles, falando sempre de você e coagindo para que ele não saia de perto de você.

3. Interações nas redes sociais

As reações em seus stories, curtidas em fotos antigas e visualizações em seu perfil pode ser mais um claro sinal de que seu ex está sentindo sua falta e não quer assumir de jeito nenhum.

Ele recorre a essas interações na esperança de você vir atrás dele.

4. Mensagens apagadas ao acordar

Esse aqui é mais um claro sinal de que ele está sentindo mesmo sua falta.

A cena é clássica: você acorda em um domingo de manhã e depara com o seu celular fervendo, cheio de mensagens apagadas no WhatsApp.

Claramente o cãozinho arrependido encheu a cara no álcool, falou o que não devia e apagou os vestígios.

5. Encontros inesperados

Outra coisa que pode não ser por acaso são os encontros inesperados com esse ou essa tal ex.

O que pode estar acontecendo é que essa pessoa está arquitetando tudo para estar nos mesmos lugares que você propositalmente.

6. Ida até sua casa para buscar coisas

Por fim, se ele não quisesse mais nada contigo, ele já teria buscado tudo dele que está na sua casa, desde casaco, escova de dentes até algumas fotos ou livros.

Entenda: ele deixa essas coisas lá para fazer você lembrar dele e demonstrar que ele nunca te esqueceu.

