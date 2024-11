Sobrou arroz na panela? Então é isso que você deve fazer (depois não vai querer de outro jeito)

Essa receitas transforma as sobras em um delicioso prato principal

Ruan Monyel - 22 de novembro de 2024

(Foto: Reprodução/Youtube/Divinas Receitas)

Que atire a primeira pedra quem nunca errou a mão no arroz, acabando por fazer uma quantidade maior do que o necessário e deixando sobras.

Jogar fora está fora de cogitação, mas todos concordam que o arroz amanhecido pode perder sabor e textura, ficando mais firme e menos atrativo.

Porém, é possível reutilizar o arroz e transformá-lo em uma receita deliciosa, elevando as sobras ao status de prato principal. Leia e veja como fazer!

Sobrou arroz na panela? Então é isso que você deve fazer (depois não vai querer de outro jeito)

Preparar o almoço é uma atividade diária na vida de muitas pessoas, e, vez ou outra, acabamos fazendo comida em quantidade maior do que o necessário.

Mas sabe aquele arroz que sobrou da última refeição e ficou esquecido na geladeira? Com os ingredientes certos, ele pode virar um prato incrível!

Uma receita compartilhada no canal do YouTube, Divinas Receitas, ensina uma maneira prática e saborosa de reaproveitar as sobras. Confira os ingredientes e o modo de preparo:

-3 xícaras (chá) de arroz amanhecido

-1 xícara (chá) de ervilha

– 1 cenoura média ralada

– 1/2 cebola picada

– 2 colheres (sopa) de azeitona picada

– 100g de presunto em cubos

– 1 caixa de creme de leite

– 1 copo de requeijão cremoso

– 150g de muçarela ralada

– Temperos a gosto (como páprica, orégano e cheiro-verde)

Para fazer, em um recipiente grande, coloque o arroz, e então, adicione a ervilha, a cenoura, a azeitona, o presunto, o creme de leite e o requeijão.

Misture bem até que os ingredientes estejam incorporados, adicione os temperos a gosto, no vídeo, são sugeridos páprica, orégano e cheiro-verde, mas você pode adaptar conforme sua preferência.

Transfira a mistura para uma travessa de vidro untada com azeite, cubra com a muçarela ralada e leve ao forno pré-aquecido a 180°C por cerca de 25 minutos.

Por fim, deixe o arroz gratinar, retire do forno e sirva essa delícia para toda a família! Confira o vídeo com o passo a passo:

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!