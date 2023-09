Cidade próxima a Goiânia e Anápolis terá investimento de R$ 40 milhões do setor imobiliário

A Tropical Urbanismo promoveu, no final de semana, o lançamento do Aldeia Santerê, empreendimento que deve movimentar a economia de Terezópolis de Goiás.

O evento ocorreu no sábado (23), no espaço onde ficará o condomínio. O objetivo é que ele seja referência em sustentabilidade ecológica. Além disso, fica às margens da BR-060, perto tanto de Anápolis quanto de Goiânia.

“Terezópolis é uma cidade do interior muito estratégica. Se você quiser ir no aeroporto, é 14 minutos daqui. Se quiser ir no shopping, você pode escolher em qual das cidades quer ir. Em qualquer uma não passará de 20 minutos de distância. Queremos fazer aqui crescer cada vez mais”, afirmou o prefeito Uilton Pereira (PSC).

Ao todo, o empreendimento terá 800.000 m2, o que resulta em lotes com cerca de 744 m2 para cada morador – número 08 vezes maior que a média de área verde por habitante da capital goiana. O investimento é de 40 milhões.

Para obter autorização para construção do condomínio, inclusive, foi necessário uma licença emitida pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD). A obra também é permitida pelo atual Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental do João Leite.

Além disso, como garantia da segurança ambiental, o projeto contará com 110 mil metros de swales, que são valas de captação para absorver a água das chuvas, evitando que escorra para a reserva do João Leite – distante 1.100 m do local.

Outros diferenciais O Aldeia Santerê fica em uma região de maior altitude e é rodeado de área verde, por isso, deverá ter um clima ameno. A proposta, inclusive, é que os moradores não tenham vizinhos na parte de trás dos imóveis, mas sim pomares, como uma trilha natural de frutas. Haverá ainda academia, quadras, pet place, espaço zen, pista de bicicross e skate, teatro a céu aberto e espaço multiuso.