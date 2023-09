Conheça o país que não precisa de passaporte para entrar, neva e é barato para brasileiros

Na América do Sul se encontra um país muito atraente para os brasileiros que não querem gastar muito para poder ver a neve.

Trata-se do Chile, uma das duas únicas nações que não fazem fronteira com o Brasil no continente sul-americano, assim como o Equador.

No entanto, a distância geográfica não é um impedimento para o brasileiro que quiser ‘turistar’ por lá. Isso porque os chilenos não exigem passaporte para quem nasce em terras do país verde-amarelo.

Basta apresentar um documento de identidade em bom estado que a entrada é liberada para 90 dias de visitação.

Por ter uma grande extensão, o Chile possui vários cenários naturais muito interessantes para os exploradores conhecerem.

Mais ao Sul, por exemplo, o país tem como atrativo diversas paisagens repletas de neve e atividades de lazer como esquiar. As Torres del Paine também são uma bela vista para quem quer experimentar o clima ‘geladinho’ da região.

Indo para o outro extremo do país, se encontra o Deserto do Atacama, conhecido por ser o deserto mais seco do mundo.

Também faz parte do território chileno a misteriosa Ilha de Páscoa (Rapanui) e suas características estátuas de cabeças gigantes.

Além disso, por ter uma longa costa de frente para o Oceano Pacífico, o Chile também é um território favorável para os surfistas pegarem ondas.

Por fim, uma grande porção da Cordilheira dos Andes, cadeia montanhosa que passa por boa parte dos países da América do Sul, se localiza em território chileno e possui trechos que podem ser explorados por visitantes.

Opção é o que não falta!