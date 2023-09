Corpo de anapolino desaparecido é encontrado nu em praia de Porto Alegre

Foi confirmado nesta quinta-feira (28) que o corpo nu encontrado na Orla do Guaíba, em uma das praias de água doce de Porto Alegre, na última quarta-feira (27), é do anapolino Florismar Gomes, farmacêutico de 27 anos.

O Portal 6 apurou, junto à uma amiga da vítima – que preferiu não ser identificada – que o jovem mantinha contato diário com a mãe e algumas amigas, também de Anápolis e que se mudou para Porto Alegre no começo de 2022, após passar em um concurso público.

Entretanto, no último sábado (23), ele simplesmente parou de mandar mensagens ou atender ligações, o que preocupou a família. Assim, começaram a ligar para colegas e conhecidos do farmacêutico, na esperança de encontrá-lo.

A amiga de Florismar, ouvida pela reportagem, afirmou que ele foi encontrado nu, com sinais de agressão e com as digitais arrancadas. Já a imprensa local sustentou que marcas de violência não estavam presentes. As autoridades trabalham com a suspeita de homicídio e latrocínio.

Luta pelo translado

Agora, a família de Florismar, de origem bastante humilde e residente do bairro Filostro, em Anápolis, luta para conseguir a quantia exigida para o translado do corpo da vítima, que ficou no valor de aproximadamente R$ 10 mil.

“A gente só quer ter a oportunidade de enterrar ele, sabe? Trazer o mínimo de conforto possível para a mãe, para a irmã”, declarou uma amiga próxima aos familiares.

A chave pix para doações é o 043.037.781-92, no nome de Sirleide Gomes da Silva, irmã do anapolino. Até o momento, apenas cerca de R$ 3 mil foram levantados.