Mick Jagger diz que não pretende deixar herança de R$ 2,5 bilhões aos filhos e cogita caridade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Líder dos Rolling Stones, o roqueiro Mick Jagger, 80, diz que não pretende deixar sua fortuna aos herdeiros, dentre eles Lucas, 24, filho dele com Luciana Gimenez.

Em entrevista ao The Wall Street Journal, disse que “as crianças não precisam de US$ 500 milhões (R$ 2,5 bilhões) para viver bem”, e que talvez a bolada vá para caridade um dia. “Talvez faça algo de bom no mundo”, contou o artista, que ainda pretende publicar uma autobiografia.

O cantor é pai de oito, sendo a mais velha de 52 anos, e o mais novo de seis anos. “Tenho uma família realmente maravilhosa que me apoia. E eu tenho, você sabe, filhos pequenos e isso faz você se sentir relevante”, emendou o artista.

Em julho, Gimenez fez uma homenagem a Mick quando completou oito décadas de vida. Em publicação nas redes sociais, a apresentadora elogiou o músico, dando a ele os parabéns pela data e debochando dos comentários de que ambos teriam pouco contato. “E para os que dizem que nos vimos apenas duas vezes, tem bastante fotos aí, né?”, escreveu ela.

“Mick é leve, alegre, talentoso, super engraçado e bom pai!”, elogiou Luciana. “Hoje, o mundo celebra os 80 anos dele, e eu sempre aqui, torcendo para que continue feliz, cantando, pulando, sendo esse pai tão presente e especial”, publicou.

Em entrevista ao jornal O Globo, ela já havia afirmado que Jagger era muito presente e que os dois “se falam regularmente”. “Uma pessoa que sempre está ali quando eu preciso. É jovem de cabeça e maduro emocionalmente.”