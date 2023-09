Os sons que provavelmente você já ouviu em Goiânia; veja o vídeo que viralizou

O humorista Matheus Senna, natural de Goiânia, viralizou recentemente, após postar um vídeo com sons “típicos” da capital.

A publicação já acumula mais de 100 mil visualizações e 11 mil curtidas no Instagram, onde foi originalmente postada.

O primeiro dos sons que o jovem traz é o grito de “Vila”, muito comum de se ouvir em restaurantes.

Isso se deve pelo fato do Vila Nova Futebol Clube ter muitos torcedores e exercer bastante influência na cidade.

Dessa forma, o que era um “grito de guerra” ultrapassou os limites dos estádios e do futebol, se tornando uma cultura no município, especialmente quando alguém comemora aniversário ou quando acaba a luz em algum estabelecimento.

Na sequência, Matheus colocou o som do caminhão da coleta seletiva, com as tradicionais 14 notas que ‘convocam’ os moradores a colocarem para fora de casa os resíduos sólidos, para que eles sejam levados ao tratamento adequado.

O humorista fechou o vídeo com um som que ele definiu como “uma obra de arte”.

Trata-se do anúncio automotivo do carro da pamonha “passando aqui na sua rua”, que já se tornou um elemento registrado da cultura goianiense.

Nos comentários da publicação, muitos usuários se identificaram com os típicos “barulhos” de Goiânia.

“O [caminhão] da reciclagem é de lei. No início achava que era sorvete”, relembrou uma pessoa. Já outra comentou: “Eu nunca escutei o do carro da pamonha, queria muito”.

Por fim, diversos internautas – provavelmente torcedores do Vila Nova – aproveitaram o espaço para reproduzir o famoso grito de guerra nos comentários da postagem.