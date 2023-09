Perguntas que o prefeito de Anápolis insiste em não responder

Aconteceu nesta semana, na Câmara Municipal, a audiência pública de prestações de contas da Prefeitura de Anápolis. Estava presente o senhor prefeito, seus secretários, os vereadores e o público em geral.

Após uma exposição breve sobre as finanças da Prefeitura, que por sinal está com arrecadação em queda, os vereadores fizeram questionamentos ao prefeito.

Faço questão de colocar aqui perguntas e colocações de alguns colegas, para que Anápolis veja o que está acontecendo. As primeiras três perguntas eu mesmo fiz. As demais, os colegas vereadores sendo a maioria, o Professor Marcos.

1 – Qual o valor em dinheiro que a Prefeitura perdoou da maçonaria e templos religiosos? Há dois anos aguardo a resposta.

2 – Por que não divulgaram ainda, desde 2017, o relatório-geral de publicidade, dizendo com detalhes o que a prefeitura gasta com os órgãos de imprensa?

3 – Sobre o Anápolis Investe, além da dívida de R$ 600 milhões em empréstimos no banco, qual a previsão do custeio dessas obras para os próximos prefeitos?

Eu iria fazer a pergunta sobre o Piso da Enfermagem, mas outro colega antes de mim fez, e eu me dei por satisfeito.

4 – Por que não está ocorrendo o repasse, desde maio, ao ISSA de R$ 3,5 milhões, gerando insegurança aos servidores?

5 – Pais estão reclamando da qualidade da merenda escolar, repetindo petas, bolachas e suco aos alunos.

6 – Por que não convocar os professores do cadastro reserva? Há falta desses profissionais hoje na rede.

7 – A falta de ar condicionado e boas condições da rede elétrica nas escolas, com esse calor está comprometendo alunos e servidores.

8 – Há um decreto que estabelece a condição para renovação de alvará de funcionamento das empresas, desde que assumam a responsabilidade do ônus por eventuais danos de alagamentos e inundações. É possível reavaliar esse decreto?

Se quiserem ouvir da boca do sr. prefeito as respostas, basta acessar o canal da Câmara no YouTube. Algumas não foram estrategicamente respondidas.

Anápolis precisa dos anapolinos.

É isso.

José Fernandes é médico (ortopedista e legista) e bacharel em direito. Atualmente vereador em Anápolis pelo MDB. Escreve todas às sextas-feiras. Siga-o no Instagram.