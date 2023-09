Vocalista de famosa banda de rock de Goiânia abre o peito e faz confissão

A jornada para alcançar o sucesso e, enfim, ter estabilidade no ramo musical, por muito tempo, foi mantida em segundo plano pelo vocalista goianiense da banda de rock Pedra Letícia e comediante, Fabiano Cambota.

A prova disso está em um trecho – que voltou a viralizar nas redes sociais – de uma entrevista do artista ao programa “Mais que 8 Minutos “, no Youtube, apresentado pelo humorista Rafinha Bastos, no dia 09 de junho de 2022.

Na gravação, o cantor abriu o peito e confessou que antes do grupo musical fazer sucesso se sentia sem uma perspectiva de futuro enquanto ainda morava na capital.

“Eu sou um cara fuleiro de Goiás. Eu estava fadado a não acontecer nada na vida. Até os meus 30 anos de idade não aconteceu nada”, ponderou.

Fabiano afirma que, ao longo do período, viu a vida se encaminhar em direção a um limbo e que, inclusive, era alvo de comentários dos pais, que reprovavam o estilo de vida adotado por ele.

Para piorar ainda mais a situação, ambos os irmãos dele já tinham a vida profissional estabilizada, sendo um médico e a outra arquiteta, o que acirrava ainda mais a tensão no núcleo familiar.

“A minha vida estava se encaminhando em bebida. […] Estava encaminhando para o limbo completo. Minha família já desanimadíssima de mim. Meu irmão médico ainda. […] Lá em casa ele era visto como um Deus”, destacou Cambota.

A situação ficou ainda mais complicada, após o mesmo, já com 30 anos, se mudar para São Paulo (SP) e, posteriormente, retornar à capital e ser obrigado pelo pai a prestar um concurso na Caixa Econômica Federal (CEF).

“Foi uma obrigação do meu pai para eu voltar a morar na casa dele. Eu não gostava de estar ali. Eu tinha uma tristeza em acordar, e não acordava cedo porque eu entrava às 10h na agência […]”.

No entanto, o que caminhava para ser mais um desastre acabou se transformando em um desfecho feliz.

“Eu tinha tudo para ser um cara mais acomodado só que, nesse meio tempo, eu comecei a tocar com a banda na noite para me divertir e a banda começou a dar certo”, relembrou.

Hoje, a banda Pedra Letícia se consagrou no cenário nacional pelas letras engraçadas e divertidas, tudo isso em meio ao bom e velho espírito do rock.

O grupo, inclusive, esteve rodando o Brasil pelos últimos meses enquanto realizavam shows da nova turnê, que já passou por Anápolis e Goiânia.

Veja o vídeo: