Conheça a ilha encantada que fica parte do ano submersa e está a poucos km de Goiás

Quem conhece bem a região Norte do Brasil já sabe, mas a poucos quilômetros de Goiás se encontra uma ilha de grandes proporções e rica em biodiversidade.

Trata-se da Ilha do Bananal, localizada no estado de Tocantins. Em sua extensão máxima, a localidade atinge 55 km de amplitude, cercada pelos Rios Araguaia e Javaés.

Além disso, ela é considerada a maior ilha fluvial (que se encontra entre rios) do mundo, com cerca de 20 mil km² de área.

Contudo, devido aos períodos de cheias, a Ilha do Bananal passa a maior parte do ano submersa, ressurgindo na época de seca.

A região acaba sendo um grande atrativo para quem pratica pesca esportiva, que pode fisgar diversas espécies, como pirarucus, surubins e caranhas.

Por se encontrar em uma localização onde a Floresta Amazônica e o Cerrado se alcançam, a ilha possui uma elevada importância ambiental para o Brasil, com uma ampla biodiversidade.

Ela também apresenta uma relevância cultural, visto que possui uma grande parcela da população composta por comunidades tradicionais indígenas.

Para conhecer a região, o morador de Goiás não precisa ir longe. Isso porque a Ilha do Bananal fica na divisa com o município de São Miguel do Araguaia – localizado a 470 km de Goiânia – podendo ser acessada via barco.