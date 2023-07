Paraíso encantado em Goiás esconde belezas e é o ponto de acesso para maior ilha fluvial do mundo

Na região Norte de Goiás, a 483 km de Goiânia, existe um município que guarda dentro de si diversas belezas naturais, sendo um verdadeiro paraíso para os visitantes.

Estamos falando de São Miguel do Araguaia. Localizado às margens do Rio Araguaia, a cidade se move economicamente ao redor de atividades de agricultura, comércio, pecuária e turismo.

Por falar em turismo, o município vive a época de alta entre junho e setembro, quando as águas do rio baixam, em função da estiagem, revelando lindas praias de areia branca e macia.

É inclusive no mês de junho que ocorre o ápice da “Temporada do Araguaia”, com a realização de inúmeras programações, que vão desde eventos esportivos a até mesmo apresentações musicais.

A cidade também é conhecida por realizar a tradicional Cavalgada Ecológica, realizada pelos moradores e fazendeiros do local.

Os cavaleiros partem da sede do município e seguem para o distrito de Luiz Alves, localizado às margens do Rio Araguaia.

Além dos turistas que vão para a região, São Miguel também atrai diversos pescadores, por ter uma rica variedade de peixes.

Apesar de todos esses atrativos, o que mais se destaca é o fato de que a cidade possui um porto que dá acesso à Ilha do Bananal, a maior ilha fluvial do mundo.

Ela ocupa uma extensão de 19.162 km² e fica localizada entre os estados de Tocantins e Mato Grosso, fazendo divisa com o estado de Goiás.

A ilha tem um valor histórico muito relevante, já que ela abriga uma grande parcela da população tradicional indígena brasileira – cerca de 15 mil indivíduos.

Além disso, nela se localiza o Parque Nacional do Araguaia, uma das mais importantes unidades de proteção da natureza brasileira.