Motociclista morre após ser atropelado e ficar embaixo de caminhão

Um condutor de motocicleta faleceu na tarde desta sexta-feira (29) ao colidir contra um caminhão. O caso aconteceu no Setor Central, em Alexânia.

Um motorista de caminhão, de 34 anos, trafegava pela Rua 15 de Novembro e virou para entrar na Rua 26. Neste momento, Wellington da Silva Rodrigues, de 22 anos, que estava seguindo reto na via, foi atingido pelo veículo.

De acordo com o homem, ele deu sinal que iria virar, além de não ter ciência que o motociclista estava ao lado. Assim, ao colidir, as rodas do caminhão chegaram a passar por cima do jovem.

A vítima foi encontrada ainda embaixo do veículo, com dor extrema. Portanto, com a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o jovem foi socorrido imediatamente e encaminhado a um hospital.

Em vídeo, é possível ver o momento em que ele é levado à unidade de saúde. No entanto, perante a gravidade dos ferimentos, ele não resistiu e veio a óbito.

O motorista do caminhão, ao ter uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de categorias AB, não possui licença para dirigir o veículo de grande porte. O caminhão, por sua vez, era do patrão do homem.

O condutor se manteve presente e se disponibilizou para prestar depoimento. Foi feito um teste de alcoolemia, que contou a ausência de álcool no organismo.