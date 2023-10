6 utilidades do pente de cabelo que são pouco conhecidas

Você usa pente de cabelo?

Infelizmente, esse item perdeu um pouco de espaço em relação às famosas escovas de cabelo, já que elas acabam acelerando (e muito) o processo para desembaraçar as madeixas.

Se você faz parte do time que abriu mão do bom e velho pente de cabelo, hoje te daremos bons motivos para ter-los em casa.

6 utilidades da pente de cabelo que são pouco conhecidas:

1. Alinhar fios eletrônicos

Começando nossa lista, o seu pente de cabelo pode te ajudar bastante a alinhar aqueles fios eletrônicos que ficam embolados atrás do armário.

Para isso, basta enrolar os fios separadamente em cada pente, usando-o como uma forma de bobina, assim, eles ficam organizados e alinhamos.

2. Estimular o couro cabeludo

Acredite se quiser, mas pentes de cabelo podem estimular o seu couro cabelo, acelerando o processo de crescimento dos fios e aliviando a tensão acumulada na cabeça.

Acontece que o item ativa a corrente sanguínea da região.

3. Coçar partes do corpo

E por falar em ativar a corrente sanguínea, o seu pente pode te ajudar a coçar partes do seu corpo, principalmente aquelas que você não alcança.

Assim, basta usá-lo para passar nas costas, perna e assim por diante.

4. Amenizar hematomas na pele

Sabe aqueles hematomas severos na pele, que ficam roxos e avermelhados?

Pois bem, eles são formados a partir do acúmulo de sangue. Para amenizar essas manchas, basta esfregar o pente na região e ver a mágica acontecer.

5. Decoração

Pode não parecer, mas o seu pente pode ser artigo de decoração e não só para o seu cabelo.

Para isso, basta usar e abusar da sua criatividade explorando as possibilidades de como aproveitar as cores e formas dos pentes do cabelo.

6. Pentear o pelo dos pets

Por fim, caso você não saiba, seus pentes de cabelo podem ser excelentes (e baratas) opções para pentear o pelo de seus pets.

Qualquer dúvida, basta consultar um veterinário.

