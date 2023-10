Conheça o secreto país europeu que não exige visto, parece o paraíso e custa muito pouco visitar

Escondido na Europa, a Moldávia desponta como um dos países com o menor custo de vida em todo o continente e tem atraído diversos brasileiros, pois desde um acordo firmado em 2021, não é mais exigido visto para o ingresso no território como turista.

Situada entre a Ucrânia e a Romênia, a Moldávia acaba sendo o destino ideal para quem quer viajar, mas não gosta de pontos muito lotados, uma vez que os grandes vizinhos acabam com um fluxo de pessoas maior, deixando o país em questão um pouco mais pacato.

Com extensas zonas rurais, é um prato cheio para quem busca um refúgio da vida corrida dos grandes centros urbanos e não perde a chance de aproveitar uma bela paisagem.

Com uma população de 2,6 milhões de habitantes, o país possui um clima bastante definido, com verões extremamente quentes, que compensam os invernos congelantes. Assim, a melhor época para viajar é entre maio e setembro, com as temperaturas em torno de 25ºC.

Para os amantes da natureza, a região vinícola de Purcari é uma verdadeira joia. O país, conhecido pelos vinhos excepcionais, oferece uma oportunidade única de explorar vinhas que se estendem até onde a visão alcança, além possibilitar a degustação de uma cartela premiada e o aprendizado sobre a tradição vinícola moldava.

Agora, para quem valoriza muito a arquitetura e a história, a Cathedral of the Nativity of Christ em Riga é destino obrigatório na visita à Moldávia. Projetada em estilo Neo-bizantino do Império Russo, possui um visual digno das mais refinadas histórias medievais.

Por fim, o Parque Nacional Orheiul Vechi é um local arqueológico e histórico que transporta os visitantes de volta para o passado. Com uma paisagem impressionante de ravinas e falésias, o local é pontilhado por sítios arqueológicos, incluindo uma cidade antiga escavada na rocha e uma igreja construída no século XIII.